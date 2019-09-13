с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.

Политика Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Политика Зеленский назвал отношения с Трампом прекрасными Глава Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения нового украинского руководства с администрацией президента США Дональда Трампа.

Экономика Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Гаджеты Роскачество протестировало 23 новых смартфона Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Политика Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу Экс-президент Украины Петр Порошенко напросился на свадьбу одного из освобожденных в рамках обмена между Россией и Украиной моряков после того, как тот пригласил на свадьбу действующего главу государства Владимира Зеленского.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.

Политика Зеленский призвал сохранить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.

Экономика Материнский капитал увеличится до 466 тысяч рублей в 2020 году Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что со следующего года размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей.

Театры В Екатеринбурге на сцене театра юного зрителя показали изнасилование В рамках фестиваля «Реальный театр» в ТЮЗе в Екатеринбурге прошел показ постановки «Ревизор» в современной интерпретации, оказалось, что на сцене находятся голые мужчины и женщины, пишет 66.ру.

Происшествия В петербургском филиале сувенирного «Проекта 111» прошли обыски На протяжение всего дня 12 сентября в офисе сувенирной компании «Проект 111» в Петербурге проходили обыски.

Общество 56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР 10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.

Финансы Россия откажется от займов в долларах Россия до конца года не планирует больше привлекать внешние займы. В 2020 году страна будет делать займы в евро или юанях, но не в долларах.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Политика Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.

Авто Составлен ТОП-3 самых известных двигателей-долгожителей Моторы для Volkswagen Type 1 использовались компанией в период с 1938 по 2003 год (в общей сложности 65 лет).

Кино Джеки Чан отменил визит в Москву Визит Джеки Чана в Москву на презентацию фильма «Тайна печати дракона» отменен.