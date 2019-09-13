Общество
ИзвестияФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.
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с чего всё началось
Ранее агентство городских новостей "Москва" сообщило со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.ТАССвчера в 03:02
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Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
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