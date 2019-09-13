с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Политика Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит Представитель Киева на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявил о том, что не испытывает оптимизма касательно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".

Политика В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Шоу-бизнес Заворотнюк ввели в медикаментозную кому Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Здоровье На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников Проведение в Брюсселе международного форума по вакцинации связано с проблемой распространения в Европе целого ряда инфекционных заболеваний, которые ранее находились под контролем, участники рассмотрели основные причины этой тенденции и возможные пути решения проблемы, сообщил российским журналистам участвовавший в обсуждениях замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Общество Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.

Политика Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о потере ребенка от Эштона Катчера Деми Мур рассказала о потере ребенка от бывшего супруга Эштона Катчера.

Спорт В США начали расследования в отношении Национального олимпийского комитета Издание со ссылкой на источники сообщило, что Минюст начал расследования из-за подозрения в том, что в этих организациях имели место сексуальные домогательства и финансовые нарушения.

Авто У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары Фото: Carfactum.ru Представленный Audi AI:TRAIL quattro в длину более четырех метров, а в ширину более двух, высота внедорожника почти 1 м 70 см. В длину он уступает кроссоверу Q2, но имеет преимущество в ширине и высоте.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Космос У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.

Технологии Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.

Здоровье Названы 4 опасные заболевания, которые долго развиваются без симптомов Портал «Рамблер/доктор» опубликовал перечень тех опасных заболеваний, которые часто пропускаются на начальной стадии развития из-за отсутствия симптомов, либо их слишком слабого проявления.