Общество

ИзвестияИзвестияФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.
Читать в источнике
Комментировать145
с чего всё началось
Ранее агентство городских новостей "Москва
" сообщило со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.
ТАСС03:02

Подробнее о событии

ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

РИА Новости01:51

В окружении Киркорова отреагировали на информацию о блокировке его счетов

URA.Ru01:40

Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

РБК05:08

ФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Известия05:38

Менеджмент Киркорова опроверг информацию о блокировке его счетов

ТАСС03:02

СМИ: ФНС заблокировала счета Киркорова

РЕН ТВ00:39

Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности

Московский Комсомолец03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:02, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Газета.Ru 15:01
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика

Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит

Представитель Киева на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявил о том, что не испытывает оптимизма касательно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 10:17
Политика

В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня

В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Известия 15:43
Экономика

Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Здоровье

На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников

Проведение в Брюсселе международного форума по вакцинации связано с проблемой распространения в Европе целого ряда инфекционных заболеваний, которые ранее находились под контролем, участники рассмотрели основные причины этой тенденции и возможные пути решения проблемы, сообщил российским журналистам участвовавший в обсуждениях замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
РИА Новости 15:36
Политика

Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России

РБК 18:17
Армия и оружие

Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году

Хакасия-Информ 10 сентября в 23:16
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Единоборства

Бой Ковалева с Альваресом состоится в Лас-Вегасе 2 ноября

Аргументы и Факты 15:09
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM 14:52
Культура

На премии «Человек года GQ» Дудь сказал, что не надо молчать о политических репрессиях

Знаете, я много читал про политические репрессии.
ИА REX 16:00
Общество

Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю

По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета 10:01
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ 03:57
Кино

Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России 10:14
Кино

Опубликован трейлер военной драмы от Роланда Эммериха «Мидуэй»

iReactor 05:08
Политика

Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
RT на русском 12:56
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о потере ребенка от Эштона Катчера

Деми Мур рассказала о потере ребенка от бывшего супруга Эштона Катчера.
Дни24 08:52
Спорт

В США начали расследования в отношении Национального олимпийского комитета

Издание со ссылкой на источники сообщило, что Минюст начал расследования из-за подозрения в том, что в этих организациях имели место сексуальные домогательства и финансовые нарушения.
ФАН 15:13
Авто

У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары

Фото: Carfactum.ru Представленный Audi AI:TRAIL quattro в длину более четырех метров, а в ширину более двух, высота внедорожника почти 1 м 70 см. В длину он уступает кроссоверу Q2, но имеет преимущество в ширине и высоте.
DriveNN.ru 11 сентября в 10:31
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Киберспорт

Игроки Team Liquid покинули организацию

CyberSport.ru 09:06
Происшествия

Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах достигло 50 человек

До 50 человек возросло число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамских островах, сообщает «МИР 24».
Вечерняя Москва 11 сентября в 11:11
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Космос

У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере

Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 11 сентября в 13:00
Технологии

Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам

По данным экспертов, неудобства с доступом к порталам могут возникнуть у миллионов россиян.
UfaTime.ru вчера в 22:16
Здоровье

Названы 4 опасные заболевания, которые долго развиваются без симптомов

Портал «Рамблер/доктор» опубликовал перечень тех опасных заболеваний, которые часто пропускаются на начальной стадии развития из-за отсутствия симптомов, либо их слишком слабого проявления.
MedikForum.ru 13:23
Политика

Кремль прокомментировал обыски в штабах Навального

В Кремле знают о масштабных следственных действиях в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное