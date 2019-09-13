с чего всё началось

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующее распоряжение в пятницу, 13 сентября.

Шоу-бизнес Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Шоу-бизнес 70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.

Политика В Кремле не исключают нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Москва и Киев могут провести новый обмен удерживаемыми лицами.

Политика США передадут России похищенные документы времен Николая II США передадут России 16 исторических документов за подписью императора Николая II, которые были выкрадены из российских архивов в начале 1990-х.

Происшествия Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.

Шоу-бизнес Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.

Политика Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с России.

Происшествия Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.

Здоровье Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на онкологию Провериться могут мужчины и женщины старше 18 лет Жителей Алтайского края бесплатно проверят на онкологию.

Гаджеты ПК-корпус Phanteks Eclipse P360X с подсветкой обойдётся в $70 Компания Phanteks расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель Eclipse P360X, на базе которой можно создать настольную систему игрового класса.

Технологии Российский рекорд: МегаФон провел замеры скорости 5G на смартфоне Рекордная отметка была достигнута с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. В ходе эксперимента проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Здоровье 30 человек в Ростове заразились лихорадкой Западного Нила По данным на 9 сентября в регионе лихорадкой заболели 72 человека, из них 30 человек- жители Ростова.

Кино Ариана Гранде показала отрывок музыкального видео «Ангелов Чарли» Семисекундный клип не раскрывает много информации, но он показывает трех звезд в костюмах ангелов с черными крыльями.

Политика Порошенко все же пришел на допрос Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, передает телеканал "Россия 24".

Политика Советник президента Украины: Зеленский понимает счастье так же, как мы все Советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в своем комментарии отмечает, что президент Украины действительно имеет право говорить о счастье.

Наука ВКонтакте открывает лабораторию искусственного интеллекта в МФТИ "Студенты и сотрудники лаборатории будут изучать и развивать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения", - говорится в сообщении.

Происшествия В Ереване отпустили обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ Россия разыскивает его в связи с расследованием убийства у ресторана экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Кино HBO готовит еще один приквел «Игры престолов» Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.

Кино Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.

Футбол РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем» Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября.

Армия и оружие СК назвал имя командира бригады ВСУ, обстрелявшей ДНР 8 сентября Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, которая обстреляла село в ДНР 8 сентября.