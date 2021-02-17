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Ведомости

ФНС сообщила о сокращении налоговых поступлений более чем на 7% в 2020 году

В сентябре ФНС отчитывалась о росте собираемости налогов в России в течение трех последних лет: в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн руб. налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше.В источнике
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Поступления налогов в консолидированный бюджет в 2020 году снизились на 7,6%

Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году снизились на 7,6%, до 21 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС) России по итогам заседания расширенной коллегии.
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