ФНС сообщила о сокращении налоговых поступлений более чем на 7% в 2020 году
В сентябре ФНС отчитывалась о росте собираемости налогов в России в течение трех последних лет: в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн руб. налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше.В источнике
С чего всё началось
Поступления налогов в консолидированный бюджет в 2020 году снизились на 7,6%
Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году снизились на 7,6%, до 21 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС) России по итогам заседания расширенной коллегии.
ТАСС09:04
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