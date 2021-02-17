В сентябре ФНС отчитывалась о росте собираемости налогов в России в течение трех последних лет: в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн руб. налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше.

Видео Фото Интересное видео ЛенТВ24 ГТРК Вятка Телеканал Санкт-Петербург Дума ТВ Дума ТВ Вести.Ru Дума ТВ 47channel.ru Ридус Дума ТВ Телеканал 360° Моя Москва.онлайн Дума ТВ Моя Москва.онлайн Вести.Ru

С чего всё началось Поступления налогов в консолидированный бюджет в 2020 году снизились на 7,6% Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году снизились на 7,6%, до 21 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС) России по итогам заседания расширенной коллегии. ТАСС 09:04