Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

ФНС сообщила о сокращении налоговых поступлений более чем на 7% в 2020 году

В сентябре ФНС отчитывалась о росте собираемости налогов в России в течение трех последних лет: в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн руб. налогов, в 2019 г. – 22,7 трлн, что на 6,6% больше.В источнике
С чего всё началось

Поступления налогов в консолидированный бюджет в 2020 году снизились на 7,6%

Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году снизились на 7,6%, до 21 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС) России по итогам заседания расширенной коллегии.
ТАСС09:04
Подробнее о событии

В ФНС подвели налоговые итоги года

Коммерсантъ10:22

В коронавирусный 2020 год бюджет РФ недосчитался на 7,6% налогов. Подвели нефтяники

Фонтанка.Ру10:24

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в 2020 году снизились на 7,6%

Финмаркет09:38

Силуанов: ФНС собрала в 2020 году в бюджеты всех уровней более 28 трлн руб

Аргументы и Факты11:15

Налоговые поступления в российский бюджет сократились на 7,6%

ПРАЙМ08:53

Поступления налогов в консолидированный бюджет в 2020 году снизились на 7,6%

ТАСС09:04

Устойчивость доходов новосибирцев показал зарплатный налог

VN.RU13 февраля в 22:54
Интересное

Эстония заявила об угрозе со стороны российских спецслужб

Департамент внешней разведки Минобороны Эстонии опубликовал в среду ежегодный доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы используют для разведки различные приемы кибератак, угрожая Эстонии и ее союзникам.
РИА Новости10:27

Генпрокуратура уличила мусорную госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты

Какие нарушения выявила Генпрокуратура РЭО был создан в январе 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина в статусе публично-правовой компании для курирования мусорной реформы, которая стартовала в России как раз в этот момент.
РБК10:45

Появилась возможность соединить квантовые компьютеры в единую сеть

Для эффективного использования первым квантовых компьютеров необходимо создать единую сеть, которая станет квантовым интернетом, использующим каналы свет или так называемые квантовые точки для передачи данных.
RobotReview10:05

Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно освободить Навального

Ранее в Министерстве юстиции заявили, что Россия не будет освобождать Навального по требованию Европейского суда по правам человека, так как это является грубейшим вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.
Военное обозрение10:11