Общий объем поступлений от НДФЛ в консолидированный бюджет РФ, по данным налоговой службы, за первый квартал 2022 года достиг 1,2 триллиона рублей, что на 25,4% выше аналогичного периода прошлого года.
Российские военные открыли гуманитарный коридор для выхода с мариупольской "Азовстали" военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова о попытках расширения НАТО у российских границ - это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз, поэтому нужно быть готовым к агрессивным действиям.
Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.