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ФНС сообщила о росте сборов НДФЛ по повышенной ставке 15% за первый квартал в 2,9 раза

Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.
ПРАЙМ
Общий объем поступлений от НДФЛ в консолидированный бюджет РФ, по данным налоговой службы, за первый квартал 2022 года достиг 1,2 триллиона рублей, что на 25,4% выше аналогичного периода прошлого года.
РИА Новости
Наиболее прибыльными отраслями для российского бюджета стали обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность.
Lenta.ru
По данным ФНС, поступления подоходного налога растут во всех регионах РФ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Сборы налогов с российских миллионеров выросли на 200%
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ФНС сообщила, что в первом квартале сборы с богатых россиян выросли почти втрое
Газета.Ru07:31
ФНС сообщила о росте сборов НДФЛ по повышенной ставке 15% за первый квартал в 2,9 раза
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Сборы НДФЛ по повышенной ставке за первый квартал увеличились почти втрое
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