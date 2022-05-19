Суть претензий, как правило, сводится к тому, что организация — плательщик НДС неправомерно вычла из налоговой базы суммы, которые заплатила такому неблагонадежному поставщику, соответственно, недоплатив в бюджет.
"Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени - к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием", - сказал помощник президента РФ.
"В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыга Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ", - сказал представитель пресс-службы суда.
Если США запретят России расплачиваться по долгам в долларах, Москва либо вовсе откажется платить, либо исполнит обязательства в рублях, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.