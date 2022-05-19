Суть претензий, как правило, сводится к тому, что организация — плательщик НДС неправомерно вычла из налоговой базы суммы, которые заплатила такому неблагонадежному поставщику, соответственно, недоплатив в бюджет.
Разрывы могут произойти по ошибке — из-за неправильного заполнения декларации — или же могут означать, что кто-то из участников цепочки умышленно уклонился от обязательных платежей в бюджет, то есть стал выгодоприобретателем.
«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года», — указали в PGNiG.