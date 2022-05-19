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ФНС стала включать компании в закрытый список выгодоприобретателей из-за поставщиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала по-новому вызывать налогоплательщиков для дачи показаний в связи с возможной недоплатой налогов.
Компания
Речь идет о компаниях, которых сотрудники ФНС заподозрили в получении необоснованной налоговой выгоды от использования схем с сомнительными контрагентами.
РБК
Суть претензий, как правило, сводится к тому, что организация — плательщик НДС неправомерно вычла из налоговой базы суммы, которые заплатила такому неблагонадежному поставщику, соответственно, недоплатив в бюджет.
РБК
Разрывы могут произойти по ошибке — из-за неправильного заполнения декларации — или же могут означать, что кто-то из участников цепочки умышленно уклонился от обязательных платежей в бюджет, то есть стал выгодоприобретателем.
РБК

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ФНС начала включать компании в закрытый список выгодоприобретателей из-за поставщиков
ИА SM-News04:17
Налоговая начала включать компании в закрытый реестр выгодоприобретателей
РБК02:30
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ФНС стала включать компании в закрытый список выгодоприобретателей из-за поставщиков
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