Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФНС требует отчётов о счетах в Британии и её офшорах

Дополнительно в список войдут Панама и Израиль. начиная с 2020 года владельцы счетов в этих странах будут обязаны представить отчеты о движении денежных средств. Резиденты РФ также должны будут самостоятельно представлять отчёты в налоговую службу.
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