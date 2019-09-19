Экономика
ГЛАС.RUФНС требует отчётов о счетах в Британии и её офшорах
Дополнительно в список войдут Панама и Израиль. начиная с 2020 года владельцы счетов в этих странах будут обязаны представить отчеты о движении денежных средств. Резиденты РФ также должны будут самостоятельно представлять отчёты в налоговую службу.
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ФНС решила исключить Великобританию из списка для автообмена финансовой информацией
Интерфаксвчера в 14:18
ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией
Rambler News Serviceвчера в 09:01
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 02:27, Вашингтон
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REGNUM вчера в 14:40
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
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Ugpressa.ru вчера в 16:24
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