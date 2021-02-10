В США российскую боевую экипировку «Ростеха» сравнили с костюмом Железного человека

Эксперт выразил мнение, что инженеры могут совершить прорыв в области разработки и изготовления защитной армейской экипировки, так как самая совершенная современная броня способна выдерживать попадание пуль калибра 7,62 миллиметра, ударная мощь которой в четыре раза ниже, чему пуль 50-го калибра.