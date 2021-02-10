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Газета.Ru
Газета.Ru

ФНС упростит получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) упростит получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.В источнике
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В России упростят получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, чтобы процедура занимала несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого, заявил в среду глава ФНС Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости03:51
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Глава ФНС рассказал о планах ускорить процесс регистрации ИП

RT на русском04:13

ФНС ускорит процедуру регистрации ИП до нескольких минут

Говорит Москва04:14

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ИА Клерк.Ру04:28

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