Руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов.
«В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога», — сказали в налоговой службе.
В ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более короткие сроки, подтвердили РБК в пресс-службе ФНС, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретные параметры сроков).
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