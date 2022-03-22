Будьте в Плюсе

ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян

Руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) разослало в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, которые граждане подают для получения налоговых вычетов.
РБК
Нововведение касается социальных и имущественных вычетов.
РБК
«В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога», — сказали в налоговой службе.
РБК
В ближайшее время камеральные проверки будут проводиться в более короткие сроки, подтвердили РБК в пресс-службе ФНС, уточнив, что будет учитываться загрузка сотрудников налоговых органов (ведомство не назвало конкретные параметры сроков).
ТАСС

Подробнее о событии

В ФНС радикально сократили срок получения налоговых вычетов
URA.Ru22:50
ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян
РБК17:00
Самое цитируемое
ФНС сократила срок проверок для предоставления налоговых вычетов до 15 дней
Forbes20:08
Налоговикам поручено ускорить оформление вычетов россиянам
Life.ru19:12
Налоговая служба ускорила предоставление вычетов для граждан России
ФАН18:58
ФНС сократила сроки предоставления россиянам налоговых вычетов
Росбалт17:46
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
РБК: ФНС сократила срок проверки деклараций для получения налоговых вычетов до 15 дней
ТАСС21:13

Интересное

Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать обратный эффект санкций против России

Как отметил Шольц, в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть "преодолимым".
РИА Новости19:49

Китайский эксперт Юйгуй: переход Saudi Aramco на юани станет «настоящим взрывом»

Переход саудовской нефтегазовой компанией Saudi Aramco на расчеты в юанях вместо долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти с серьезными последствиями для современной финансовой системы, такое мнение в статье издания Huánqiú Shíbào выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй.
РИА Новости21:37

Посол России в США Антонов напомнил Пентагону о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии

В Пентагоне уже забыли, как недавно самолеты США и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака, Ливии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости22:18

РИА Новости: в ДНР заявили, что военные Украины пробуют покинуть Мариуполь в образе женщин

Командир батальона сил Донецкой народной республики (ДНР), майор Олег Кокарев беседе с агентством РИА "Новости" рассказал, что некоторые украинские военные пытаются покинуть Мариуполь, некоторые из них якобы делают это в женской одежде и обуви.
Газета.Ru23:34

Президент Польши: акт Россия—НАТО перестал существовать

Основополагающий акт Россия—НАТО перестал существовать, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Коммерсантъвчера в 15:31

Комментаторов Daily Mail возмутило признание министра обороны Уоллеса по Украине

Читатели Daily Mail отреагировали на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении запасов ракет у страны.
РИА Новостивчера в 10:30

Sina: применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» НАТО

Успешное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» стало «пощёчиной» Североатлантическому альянсу.
RT на русском21:04

Предложение без спроса: бизнес взвинтил цены на товары из старых партий

Бизнес стал активно использовать кризисную ситуацию в своих целях, взвинчивая в разы цены на продукцию даже из старых партий.
Известия17:00

Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы

Россия может использовать ядерное оружие, только если для страны возникнет реальная угроза, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.
Коммерсантъвчера в 14:44

Джейк Салливан сообщил, что США изучают с союзниками вопрос об исключении России из G20

Власти США изучают с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки».
Lenta.ru22:50