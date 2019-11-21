Рост налоговых поступлений происходит при заметном сокращении числа налоговых проверок, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства в Москве. За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей.

Происшествия Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.

Общество Кирилл Руки-Базуки показал результат операции Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.

Общество Летчикам, посадившим в поле самолет, Путин вручил звезды Героев России Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил звезды Героев России посадившим в кукурузное поле пассажирский самолет Airbus A321 летчиками Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Футбол После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.

Общество Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Кино Актриса Дэйзи Ридли рассказала о новых «Звездных войнах» Сыгравшая джедая Рей в девятом эпизоде «Звездных войн» актриса Дэйзи Ридли в интервью Entertainment Weekly рассказала о том, каким фильм получился, на ее взгляд.