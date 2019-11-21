Экономика
Российская газетаФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Рост налоговых поступлений происходит при заметном сокращении числа налоговых проверок, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства в Москве. За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 07:45, Ашберн
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Политика
Открылся новый мост в Станице Луганской
Новый мост открылся в Станице Луганской в эту среду, 20 ноября. Об этом сообщает издание Inside Donetsk.
Общество
Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей
Президент России Владимир Путин назвал повышение цен на справку, необходимую для оформления водительских прав, чушью.
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Следственный комитет Южного Урала расследует обстоятельства конфликта, результатом которого стала смерть 37-летнего пациента челябинской больницы.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Политика
Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков
Следователи ФСБ России еще зимой демонтировали и изъяли с украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Акинфеев опередил Месси в рейтинге преданности по версии transfermarkt
На первом месте рейтинга находится вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который выступает за свой клуб 16 лет, 10 месяцев и 20 дней.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога
В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Экономика
ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году
В ноябре проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на предстоящие три года вызвал множество обсуждений как среди чиновников, так и среди самих пенсионеров.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Происшествия
Заразившая ВИЧ пятерых пациентов медсестра устроилась в новый медцентр
Театры
Мединский заявил, что будет держать под контролем ситуацию с конфликтом в МХАТ
В первую очередь необходимо понять суть конфликта и попытаться решить его. Мединский пообещал заняться этой проблемой.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Футбол
Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на слухи о ее смерти
Семья звезды опубликовала скриншоты переписки, в которой неизвестный инсайдер со ссылкой на врача клиники, в которой лечится Заворотнюк, заявляет о ее смерти.
Авто
Land Rover Defender показан на автосалоне
В апреле обновленный Defender от Land Rover вместе ссуперкаром Aston Martin Valhalla появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а сейчас автомобиль показывают на автосалоне в Лос-Анджелесе Обновленный Defender от Land Rover сыграет главную роль в новой киноленте о Джеймсе Бонде, и один из автомобилей, который участвовал в съемках, показывается на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов побывали на первом утреннике дочери
Фото с праздника Кристина опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Первый утренник @a_kharlamova_☺️, — подписала снимок актриса.
Шоу-бизнес
Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа
Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Футбол
Джикия вошел в сотню лучших игроков квалификации Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил российского защитника Георгия Джикию в список ста лучших игроков отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года по версии FedEx Performance Zone.
Политика
Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии
17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Общество
Мэру Львова вручили документ о подозрении
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины вручила документ о подозрении мэру Львова Андрею Садовому.
Общество
Для курских водителей изменятся правила медосвидетельствования
С 22 ноября в России вступит в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для водителей и кандидатов в водители.