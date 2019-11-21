Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Рост налоговых поступлений происходит при заметном сокращении числа налоговых проверок, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства в Москве. За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей.
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В Ивановской области растет сбор налогов

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Российская газета05:08

ФНС: налоговые сборы за последние пять лет выросли почти в 1,5 раза

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Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
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На первом месте рейтинга находится вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который выступает за свой клуб 16 лет, 10 месяцев и 20 дней.
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Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
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В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
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ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году

В ноябре проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на предстоящие три года вызвал множество обсуждений как среди чиновников, так и среди самих пенсионеров.
Pravda.Ru 00:11
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Мединский заявил, что будет держать под контролем ситуацию с конфликтом в МХАТ

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил российского защитника Георгия Джикию в список ста лучших игроков отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года по версии FedEx Performance Zone.
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Для курских водителей изменятся правила медосвидетельствования

С 22 ноября в России вступит в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для водителей и кандидатов в водители.
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