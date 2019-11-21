Экономика
Российская газетаФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Рост налоговых поступлений происходит при заметном сокращении числа налоговых проверок, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства в Москве. За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей.
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Общество
Миллиардер Доронин продает дом, построенный для Наоми Кэмпбелл
Дом должен был стать свадебным подарком для американской модели Наоми Кэмпбелл, однако пара рассталась до бракосочетания.
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Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
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Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
Футбол
«Шахтер» оштрафован за объявления на русском языке
Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола вынес наказание «Шахтеру» за объявление на русском по ходу игры против «Динамо» Киев (1:0). Сообщения были связаны с недопустимостью проявлений расизма.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Политика
СМИ узнали о возбуждении НАБУ дела о возможной госизмене Грицака
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБ) страны Василия Грицака по подозрению в госизмене и шпионаже.
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Фигурное катание
Туктамышева раскрыла заработки в фигурном катании
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта. Ее слова передает YouTube-канал «Всему Головин».
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк ответили на слухи о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Экономика
Путин отметил зависимость от работы ФНС строительных вопросов
От работы Федеральной налоговой службы (ФНС) России зависит решение многих вопросов строительства государства.
Происшествия
На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
Гаджеты
Новый фитнес-браслет Xiaomi оказался удешевлённым Mi Band 3i
Компания Xiaomi начала сегодня рекламировать в социальных сетях грядущий анонс нового фитнес браслета, но подробностей не сообщила.
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Происшествия
Названа причина гибели провалившихся в яму с кипятком в Пензе мужчин
Водитель и пассажир провалившегося в яму с кипятком автомобиля в Пензе умерли от асфиксии при утоплении, сказано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker
Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Космос
Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Общество
Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы
Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Армия и оружие
Армия США начала поиск роботов для медицинской эвакуации
Командование медицинских исследований и разработок Армии США опубликовало запрос на информацию о роботах разной степени автономности, которых можно было бы использовать в рамках оказания экстренной медицинской помощи бойцам и для эвакуации раненых.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.