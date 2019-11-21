Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Рост налоговых поступлений происходит при заметном сокращении числа налоговых проверок, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства в Москве. За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей.
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