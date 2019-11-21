Экономика
Российская газетаФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Рост налоговых поступлений происходит при заметном сокращении числа налоговых проверок, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства в Москве. За 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбор налогов в федеральный бюджет в Саратовской области снизился на 9,7%
СаратовБизнесКонсалтинг02:39
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Общество
Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО
Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов
Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Футбол
Черчесов прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу, на пресс-конференции после матча со сборной Бельгии прокомментировал игру Артёма Дзюбы.
Политика
Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки
В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Общество
Водители стоят в огромной очереди в псковском наркодиспансере
Минздрав России ужесточил правила получения медицинской справки для тех, кто намерен учиться в автошколе или меняет права.
Авто
Опубликованы новые фото салона обновленной Lada 4x4
Салон обзаведется новой передней панелью, схожей с Lada Granta FL комбинацией приборов, обновленным центральным тоннелем, иной формы сиденьями с подголовниками для заднего дивана, электронной системой отопления с отопителем новой конструкции, а также формованным потолком с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
В Уфе представили проект российского аналога «Википедии»
"Большая российская энциклопедия" в Уфе презентовала проект электронного научно-образовательного портала, предполагаемого российского аналога "Википедии".
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Кино
Фильм «Джокер» получит продолжение
Экономика
По выдаче автокредитов в России лидирует Москва
В России за январь-октябрь 2019 года банки выдали автокредитов 598,5 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это 18,4% больше, чем за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб. Лидером по объему выданных автокредитов за 10 месяцев в регионах России стала Москва (68,34 млрд руб.).
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Здоровье
Медсправки для получения водительских прав станут электронными
Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.
Происшествия
СК предъявил обвинение директору ООО «Звезда» в Иркутской области
СК предъявил обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку в Иркутской области в совершении преступления по статье "Мошенничество".
Политика
Белоруссия начала тестирование секретной мобильной связи
В Белоруссии начали тестировать секретную мобильную связь правительственного уровня.
Экономика
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.