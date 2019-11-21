Экономика
Парламентская газетаФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет
Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 22:30, Вашингтон
Политика
Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
Политика
Помпео призвал иранцев присылать материалы с митингов через Telegram
Госсекретарь США Майк Помпео попросил митингующих против властей в Иране присылать фото и видео протестов в Госдеп, используя бот в мессенджере Telegram.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Происшествия
В Одесском заливе сел на мель танкер под флагом Молдавии
У берегов Одессы сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Экономика
Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию
О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Армия и оружие
Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой
Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
Политика
Навальный подал иск к Путину в связи с уголовным делом ФБК
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подал в Тверской районный суд Москвы коллективный иск к президенту России Владимиру Путину.
Политика
МИД Боливии выказал Мексике протест из-за действий Моралеса
"Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - написано в обращении.
Теннис
Сербия стала соперником сборной России в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная Сербии пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса, где встретится с командой России.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Общество
Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
Хоккей
Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину»
«Филадельфия» на выезде обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Флайерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.
Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожее с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Авто
Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
Технологии
Павел Дуров порекомендовал удалить WhatsApp
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров советует россиянам удалить со смартфонов WhatsApp.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Происшествия
Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену
Напомним, 21 июня приморский бизнесмен Дроздов был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. рублей по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Спорт
Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко
Кроме Дмитрия Шляхтина и самого Лысенко, временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова и тренер прыгунов в высоту и Данилы Лысенко Евгений Загорулько.