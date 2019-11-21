Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет

РБК05:00

За 10 месяцев поступление налогов в консолидированный бюджет выросло на 7,9% - глава ФНС

Финмаркет03:53

Глава Налоговой службы назвал сумму начисленных самозанятым налогов

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ТАСС04:08

ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Парламентская газета04:18

Путин: Сотрудники ФНС эффективно решают поставленные задачи

Российская газета05:17

ФНС за 10 месяцев увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ на 8%

ПРАЙМ03:31
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