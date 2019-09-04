с чего всё началось

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Гаджеты Google выпустила стабильную версию Android 10 Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.

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Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Армия и оружие В Китае назвали «травлей» действия США в отношении Москвы и Пекина Зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся в среду, 4 сентября, назвал политику Соединенных Штатов Америки в отношении России, Китая и некоторых других стран "травлей".

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Шоу-бизнес После развода рыжий из «Иванушек» собрался к Гузеевой Знаменитый артист рассказал, что не собирается обсуждать развод в эфире телешоу. Волгоград, 4 сентября / «Волга-Медиа.ру» /.

Политика СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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