Экономика
РБКФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
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Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
РИА Новости вчера в 20:47
Экономика
СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 22:35
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74-х лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
РИА Новости 05:33
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями во второй раз
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов во второй раз станут родителями.
ОК! вчера в 04:27
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о ненужности Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин прокомментировал мнение некоторых лиц о том, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний.
Lenta.ru 06:24
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
Президент Словении предложил дать «особый статус» Украине в ЕС
Президент Словении Борут Пахор предложил дать Украине "особый статус" в ЕС.
Газета.Ru 06:04
Гаджеты
Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11
Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
DP.RU 03:44
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика
Рождаемость на Украине упала на 40%
Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.
Известия 05:29
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Кино
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
Российская газета 04:54
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.
РИА Новости 03:35
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Кино
Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.
РИА Новости 05:26
Происшествия
В Instagram появилась страничка от лица «дятловцев»
Как сообщается на официальном сайте проекта, на перевал Дятлова - склон северо-уральской горы Холатчахль - авторы отправились вслед за сотрудниками прокуратуры, которые проводят следственные эксперименты, чтобы установить точную причину гибели туристов.
Российская газета 05:55
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Политика
В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям
Турция начала переговоры с РФ по поставкам истребителей, покупка Су-35 может быть только промежуточным решением для страны, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
РИА Новости 06:06
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес
Ханна рассекретила имя дочери спустя год
3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.
WMJ.ru 05:01
Экономика
ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома»
Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома".
ТАСС 05:38
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43