с чего всё началось

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Экономика СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.

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Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Гаджеты Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11 Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

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Кино Актрису Зинаиду Славину похоронят на Николо-Архангельском кладбище Народная артистка России Зинаида Славина, скончавшаяся во вторник, будет похоронена на Николо-Архангельском кладбище под Москвой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Содружества актеров Таганки.

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Политика «Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером «Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

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Общество The Economist обновил список самых комфортных городов мира В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Шоу-бизнес Ханна рассекретила имя дочери спустя год 3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.

Экономика ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома» Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома".