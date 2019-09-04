Экономика
РБКФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
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Политика
В Совфеде ответили на слова МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявления болгарского МИДа, призвавшего отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия 05:17
Политика
Турция не обращалась к России по закупке Су-57, заявил глава ФСВТС
Турция пока не обращалась к РФ с просьбой о закупке Су-57, но соответствующие консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 05:18
Происшествия
Найдены тела пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье
Поисковая группа обнаружила тела пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.
Газета.Ru 02:49
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Общество
Жители России стали реже подавать милостыню
Жители России стали реже подавать милостыню.
REGNUM 04:25
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Происшествия
В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей
По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. руб.
Известия 05:42
Политика
СМИ сообщили о появлении фабрики провокаций в Москве
РЕН ТВ сообщает о появлении в Москве так называемой фабрики провокаций, где под видом наблюдателей готовят людей для срыва выборов 8 сентября.
Московская газета 04:19
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Происшествия
Суд в Киргизии признал законным арест Атамбаева
RT на русском 04:32
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
РИА Новости 04:11
Футбол
Форвард «Ахмата» Мбенге выбыл на четыре недели из-за травмы
Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге получил серьёзную травму на тренировке команды, сообщает пресс-служба грозненского клуба на странице в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 17:12
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Шоу-бизнес
После развода Григорьев-Апполонов собрался на «Дом-2» и к Гузеевой
У себя на странице Григорьев-Апполонов признался, что продюсеры ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова разбудили его ни свет ни заря и позвали поговорить в программу про развод с Марией.
WMJ.ru 02:29
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»
Во вторник, 3 сентября, в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла «Встреча выпускников КВН».
Московский Комсомолец Екатеринбург 05:03
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Тарасов продает построенный с Бузовой особняк
Обнародованы данные о стоимости жилья футболиста Дмитрий Тарасов собрался продать роскошный дом, который начал строить, находясь в браке с Ольгой Бузовой.
WomanHit.ru 03:57
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Пользователей Сети рассмешила кража садовой тачки двумя подростками в городе Белореченск Краснодарского края, инцидент запечатлела камера наблюдения.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения
Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения между странами, говорится в совместном заявлении по итогам XX российско-индийского саммита.
РИА Новости 05:39
Авто
Тюнеры создали уникальный Ford Mustang GT Tickford Trans-Am
По заказу канадского гонщика Аллана Моффата — четырехкратного победителя чемпионата Австралии — тюнеры доработали Ford Mustang GT 2018, придав ему образ легендарного Ford Mustang BOSS 302 Trans-Am 1969.
SpeedMe 04:36