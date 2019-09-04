с чего всё началось

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

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Политика В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.

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Происшествия Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».

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Гаджеты Google выпустила стабильную версию Android 10 Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.

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