Экономика
РБКФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
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Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 14:44
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Экономика
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Происшествия
Российский мэр увидел про себя мемы и пожаловался в полицию
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился в полицию, когда узнал о публикации мемов про него в анонимном Telegram-канале «Ворсин мемы».
Lenta.ru 05:20
Политика
Путин и Моди договорились о возможном совместном создании самолета
Евразия Daily 04:56
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Игры
В Epic Games Store появится предварительная загрузка Borderlands 3
Вероятно, к релизу в Epic Games Store добавят функцию предварительной загрузки.
Gmbox.ru 05:04
Гаджеты
Опубликованы внутренние документы Apple об iPhone 11
Ожидается, что 10 сентября Apple представит три новых iPhone — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
DP.RU 03:44
Теннис
Медведев в полуфинале US Open встретится с Димитровым
РИА Новости 00:49
Здоровье
Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию
Gazeta.SPb 00:54
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Футбол
ФИФА презентовала логотип ЧМ-2022
ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны.
Vprognoze.ru вчера в 15:10
Политика
В России 8 сентября откроют около 49 тысяч избирательных участков
Около 49 тыс избирательных участков откроются в единый день голосования 8 сентября по всей стране, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.
РИА Новости 04:46
Технологии
Coincheck бесплатно раздаст криптовалюту. Нужно лишь ответить на вопросы
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РБК 05:00
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке
Тегеран вернется к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД, также известна как ядерная сделка) в том случае, если сможет продавать свою нефть или получит кредит в размере $15 млрд, «эквивалент данного количества нефти».
РБК 04:52
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги
«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Общество
The Economist обновил список самых комфортных городов мира
В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.
РИА Новости 04:11