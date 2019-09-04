Экономика
РБКФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках
Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.
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Политика
МИД Украины выступил против особого статуса в Евросоюзе
МИД Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе, который предложила Словения Киеву и Анкаре взамен полноценному членству в ЕС.
Газета.Ru 08:28
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Кино
Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Политика
Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу
Украина с 1 сентября лишилась возможности поставлять овощи и фрукты в страны Евросоюза.
Lenta.ru 10:12
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Экономика
Прогноз для экономики США ухудшается, ФРС готова действовать «должным образом»
Прогноз для американской экономики, "по существу, связан с глобальной ситуацией" и "при неопределенности прогнозов для достижения целей двойного мандата ФРС необходимы бдительность и гибкость", сказал Уильямс.
Финмаркет 10:24
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина.
Lenta.ru 07:34
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области, следственные органы проводят проверку, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
РИА Новости 11:40
Общество
Смертность от отравления алкоголем в России выросла на 17%
За первые 7 месяцев текущего года смертность от отравления алкоголем в России увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.
Росбалт 08:36
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
США расширили список санкций по Ирану
Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32
Футбол
Джикия: если шотландцы не верят в свою сборную, пусть болеют за нас
После окончания тренировочного занятия с представителями прессы пообщался защитник московского «Спартака» Георгий Джикия.
News.ru 08:52
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Экономика
Взносы работодателей во внебюджетные фонды предложили увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить до 31% вместо нынешних 30%.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Хоккей
«Салават Юлаев» в выездном матче обыграл «Куньлунь Ред Стар»
Телеканал UTV 09:52
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru 07:44
Общество
Москвичей предупредили о затяжном дожде
Синоптики предупредили жителей Москвы о затяжном дожде, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:27
Происшествия
В Ставрополье разбился штурмовик Су-25
В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь 11:18
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26