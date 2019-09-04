с чего всё началось

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

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