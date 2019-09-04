с чего всё началось

Первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией намечен на эту осень, отмечается в докладе (.pdf) правительства Швейцарии. Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках

Экономика Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз В деньгах рынок продолжит небольшой рост: ежегодный темп составит не более 6%, а за весь период с 2018 по 2023 год рынок вырастет на 10%, до $26,1 млрд.

Политика Жители Туркмении массово захотели переехать в Россию Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Политика В Совфеде назвали цель зарубежных организаторов беспорядков в Москве После акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Экономика Топилин назвал переход на четырехдневку отдаленной перспективой Переход на четырехдневную рабочую неделю необходимо обсуждать, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Политика Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2» Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток — 2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.

Армия и оружие На Дунае пройдут совместные военные учения между Украиной и Румынией В дельте реки Дунай, в районе Измаила и Тульчи (Румыния) начались совместные военные учения Риверин-2019 с участием вооруженных сил Украины и Румынии.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Происшествия Российская полиция создала базу данных участников протестных митингов О существовании базы участников протестных митингов сообщил старший участковый уполномоченный отдела МВД по Новокосино по фамилии Кудряшов, который дал показания по делу активиста Константина Котова.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Политика Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Футбол Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов В список не попали полузащитник Эмре Джан, нападающий Марио Манджукич, а также защитник Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на шесть месяцев из-за травмы колена.

Общество Смертность от отравления алкоголем в России выросла на 17% За первые 7 месяцев текущего года смертность от отравления алкоголем в России увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.

Политика Путин поручил установить доплаты медикам Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент Владимир Путин.

Космос В Сети появилось видео НЛО, пролетающего над жерлом вулкана в Мексике Скот Уоринг снова удивил пользователей Сети новым видео. В ролике видно, как НЛО пролетает над жерлом вулкана в Мексике.

Политика Лукашенко обсудил с госсекретарём Совбеза итоги визита Болтона в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с государственным секретарём Совета безопасности страны Станиславом Засем недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и последующие переговоры в Варшаве.

Происшествия Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей Посольство РФ в Великобритании находит все больше странностей и несовпадений в расследовании по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и призывает официальный Лондон ответить на вопросы, ранее поставленные российской стороной, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российской дипмиссии.

Футбол «Алания» сыграет с ЦСКА во Владикавказе Сегодня стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка России по футболу.

Технологии Россияне стали меньше созваниваться по мобильным телефонам В I квартале 2019 г. россияне наговорили на 2,8% минут меньше, чем годом ранее, во втором падение ускорилось до 4%, следует из статистики Минкомсвязи.