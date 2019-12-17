Экономика

РосбалтРосбалтФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 странах мира

Отмечается, что сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения. В списке стран-участников обмена с Россией 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий). В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран.
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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве. Сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.
РБКвчера в 11:01

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Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

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ФНС узнала о счетах и активах россиян в 70 странах мира

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