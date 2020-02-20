Экономика

ТАССТАССФНС в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей

Егоров отметил, что в 2019 году ФНС обеспечила 76% доходов бюджетной системы России. "Несмотря на снижение цен на нефть и высокую базу сравнения прошлых лет, ненефтегазовые доходы продолжили расти двузначными темпами: на 12,2% или на 1,87 трлн рублей", - сообщил глава ФНС.
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ФНС в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей

Перечисления в федеральный бюджет Федеральной налоговой службы в 2019 году выросли на 5,7%, до 12,6 трлн рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства.
ТАСС02:30

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ФНС перечислила в бюджет 12,6 трлн руб. в 2019 году

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Известия03:03

ФНС России в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей

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Вести.Ru02:41

ФНС в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей

ТАСС02:30

Стало известно, какой объем доходов бюджета обеспечила ФНС

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