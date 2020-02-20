Экономика
ТАССФНС в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей
Перечисления в федеральный бюджет Федеральной налоговой службы в 2019 году выросли на 5,7%, до 12,6 трлн рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства.
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Футбол
Месси связывает слабую игру «Реала» с уходом Роналду
Аргентинец уверен, что «Реал» многое потерял с уходом нападающего. Слова Лионеля передает «Mundo Deportivo».
Политика
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.
Происшествия
В Москве арестованы шесть граждан Киргизии по делу об экстремизме
Мещанский суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации, передаёт ТАСС.
Гаджеты
Компания Leica выпустила новые версии трех объективов Summicron M
Ассортимент объективов Leica пополнили новые версии трех моделей Summicron M. Две из них — Summicron-M 28 f/2 ASPH.
Происшествия
В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»
Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Общество
«Яндекс» остался самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes
«Яндекс» сохранил за собой первую строчку рейтинга самых дорогих компаний российского сегмента Интернета.
Политика
Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.
Общество
Правительство РФ подготовит поправки в закон о госзакупках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля поручил подготовить поправки в федеральный закон № 44 о государственных закупках.
Общество
Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака
В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Общество
Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии
Учительница английского языка из Челябинска с 33-летним стажем Елена Карпеня после индексации пенсии на 6,6 процента получила прибавку в 1 рубль и 10 копеек.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ) закрывает производство холодильников "Саратов" из-за нерентабельности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Биатлон
Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова
Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Авто
«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes
После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Christopher Khoury / Globallookpress 39-летний американский актер Элайджа Вуд, особенно известный благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", впервые стал отцом.