Перечисления в федеральный бюджет Федеральной налоговой службы в 2019 году выросли на 5,7%, до 12,6 трлн рублей, заявил глава ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства.

ФНС в 2019 году перечислила в бюджет 12,6 трлн рублей

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