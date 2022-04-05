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ФНС вместе с МВД России начнут бороться с незаконной куплей-продажей валюты

Вместе ведомства начнут выявлять нарушения, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, сообщает
 РБК.
Lenta.ru
Как отмечается в документе, продажа валюты «с рук» ведется в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах с объявлениями, что «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
РБК
Введение ограничений на продажу иностранной валюты, а также резкий рост официальных курсов основных валют привели к существенному увеличению числа случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков, констатирует ФНС.
РБК
Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
РИА Новости

Подробнее о событии

ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
РБК: ФНС и МВД начнут пресекать куплю-продажу валюты «с рук»
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