Экономика

Computerworld РоссияComputerworld РоссияФНС выявит серые зарплаты с помощью новой информационной базы

ФНС учитывает и новые риски для налоговой базы, создаваемые общей цифровизацией экономики. Пока эти риски виртуальны, однако сохранение же «старых» зарплат в явно растущих и меняющихся секторах вполне может указывать ФНС на их увод в тень, полагают в ведомстве.
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Светлана Бондарчук
Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.
— Светлана Бондарчук, российская модельМуксун.fm 08 октября в 13:42
с чего всё началось

Программу по легализации теневой зарплаты обсудили в Саратове

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Lenta.ru09 октября в 08:13

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РИА Новости08 октября в 05:04

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Газета.Ru08 октября в 15:18

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Известия08 октября в 05:44

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Телеканал 360°08 октября в 05:10

ФНС возобновляет борьбу с серыми зарплатами на новой информационной базе

Коммерсантъ08 октября в 18:12

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

РБК08 октября в 05:01
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