В Саратове обсудили федеральную программу по легализации теневой заработной платы. По словам заместителя руководителя ФНС России Светланы Бондарчук, данная проблема актуальна не только для субъектов Приволжского Федерального округа, но и для всех регионов страны.

с чего всё началось

Задача, поставленная перед налоговыми структурами, а также региональными и федеральными властями заключается в том, чтобы общими усилиями переломить эту негативную тенденцию.

ФНС учитывает и новые риски для налоговой базы, создаваемые общей цифровизацией экономики. Пока эти риски виртуальны, однако сохранение же «старых» зарплат в явно растущих и меняющихся секторах вполне может указывать ФНС на их увод в тень, полагают в ведомстве.

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