Экономика

ТАССТАССФНС за 8 месяцев перечислила в федеральный бюджет 8,3 трлн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) за восемь месяцев 2019 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 15 трлн рублей, в федеральный бюджет - 8,3 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии.
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