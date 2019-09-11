Экономика
ТАССФНС за 8 месяцев перечислила в федеральный бюджет 8,3 трлн рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) за восемь месяцев 2019 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 15 трлн рублей, в федеральный бюджет - 8,3 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:30, Вашингтон
Баскетбол
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу
Французы не только выбили из турнира чемпионов мира, но и прервали беспроигрышную серию сборной США на официальных турнирах, которая остановилась на отметке 58 матчей.
Российская газета 10:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Политика
Украинский премьер ожидает сложных газовых переговоров с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.
RT на русском 08:50
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Происшествия
В Эстонии российского шпиона осудили на пять лет
В апреле суд в Эстонии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина России Дмитрия Козлова из-за сотрудничества с ФСБ.
Коммерсантъ 09:32
Хоккей
«Бостон» подписал многолетний контракт с главным тренером Кэссиди
Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди заключил новый многолетний контракт с клубом.
Sports.ru 09:52
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Транспорт
В декабре между Москвой и Петербургом начнут курсировать «Ласточки»
С 8 декабря между Москвой и Петербургом начнут курсировать скоростные поезда "Ласточка", сообщает в среду пресс-служба РЖД.
DP.RU 08:03
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Футбол
«Локомотив» назвал полную заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» определился с полным составом на групповой этап Лиги чемпионов.
Чемпионат 07:50
Происшествия
В старинной башне СИЗО «Бутырка» нашли заключенных
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) нашла двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", передает ТАСС Как рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников, на территории находятся четыре старинные башни.
Газета.Ru 02:06
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Политика
Молдавия настаивает на выводе военных РФ из Приднестровья
Военные РФ должны покинуть Приднестровье, заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
REGNUM 08:40
Футбол
«Валенсия» уволит главного тренера Марселино
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль, покинет свой пост, сообщает Tribuna Deportiva.
Metaratings 09:31
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Здоровье
В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России
Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
РИА Новости 06:13
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Энергетика
ЧТПЗ Андрея Комарова решил выйти на американский рынок
Почему ЧТПЗ решил поставлять трубы в США Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) миллиардера Андрея Комарова планирует открыть филиал в США, чтобы продавать там бесшовные трубы нефтяного сортамента (OCTG), применяемые в бурении и при эксплуатации скважин при добыче нефти и газа.
РБК 05:21
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12