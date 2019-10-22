Экономика

Газета.RuГазета.RuФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»

В базе ФНС указано, что имеются действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику. Известно, что ФНС может блокировать счета налогоплательщика, если он регулярно не платит налоги. Счет может быть заблокирован полностью или частично.
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с чего всё началось

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.
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