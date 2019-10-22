Экономика

Газета.RuГазета.RuФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»

В базе ФНС указано, что имеются действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику. Известно, что ФНС может блокировать счета налогоплательщика, если он регулярно не платит налоги. Счет может быть заблокирован полностью или частично.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре 2019 года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм», следует из информации на сайте Федеральной налоговой службы.
РБКвчера в 05:40

Подробнее о событии

Сокуров связал проблемы «Ленфильма» с недостатком любви Мединского

РБКвчера в 16:14

Нам самим не дают денег: «Ленфильм» ответил на претензии Министерства культуры и налоговиков

КП - Санкт-Петербургвчера в 10:02

Налоговая заблокировала счета «Ленфильма»

Konkretno.ruвчера в 11:27

Налоговая заблокировала четыре банковских счёта «Ленфильма»

78.ruвчера в 10:58

«Ленфильм» рассчитывает на федеральную поддержку в реструктуризации долга по кредиту

ТАССвчера в 11:16

Налоговая заблокировала счета «Ленфильма»

Петербургский дневниквчера в 11:42

ФНС заблокировала четыре банковских счета «Ленфильма»

АБНвчера в 09:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:32, Вашингтон
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Политика

Чавушоглу назвал Пескова одним из самых лучших специалистов по Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова одним из самых крупных российских специалистов по Турции.
РЕН ТВ 04:10
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес

Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась в Instagram видеозаписью того, как ей делают татуировку с датами рождения внуков.
Рамблер вчера в 16:16
Политика

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Россия в этом году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил РИА Новости в ходе форума "Россия-Африка" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
РИА Новости 04:23
Армия и оружие

Песков: США бросили курдов в Сирии, предали их

Власти США, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Ведомости 03:07
Единоборства

Чемпион UFC Джонс ответил на вызов Фергюсона

RT на русском 03:10
Происшествия

Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области

Журналистская правда 04:04
Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха

В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru вчера в 06:50
Происшествия

По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело

Известия вчера в 11:53
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

РБК вчера в 14:50
Космос

Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Вечерняя Москва вчера в 07:45
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Кино

Эмилию Кларк расстроила критика «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в фантастическом сериале "Игра престолов", отреагировала на негативные отзывы о концовке шоу.
Газета.Ru вчера в 04:46
Армия и оружие

Турция прекратила военную операцию в Сирии

Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Бочкарева пожаловалась на травлю

ТК Звезда вчера в 10:52
Футбол

«Ювентус» победил «Локомотив» в Лиге Чемпионов

Телеканал 360° вчера в 17:35
Экономика

ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни

Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Футбол

«Шахтер» и загребское «Динамо» огласили составы

Определились стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб.
LiveSport.ru вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Голая Екатерина Варнава привела в восторг Полину Гагарину

Нокаут самая красивая, - написала Гагарина в комментариях. А вообще, Варнава любит подобные фотосессии, как с мужем, так и соло.
Paparazzi.ru 03:50
Происшествия

Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество

В Москве задержали зампредседателя директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
Известия 03:57
Гаджеты

«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru вчера в 09:48
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с африканской чумой свиней

Эхо Москвы в Челябинске 02:35
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма 21 октября в 05:51
Происшествия

Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

RT на русском 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное