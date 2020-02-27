Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

с чего всё началось

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Армия и оружие Кремль: турецкие военные в Идлибе погибали вне наблюдательных постов Турецкие военные в Идлибе погибали исключительно вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания членов Совбеза.

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Кино Вышел первый трейлер сериала Tales from the Loop Amazon выпустил первый трейлер будущего сериала Tales from the Loop. Он снят по мотивам работ художника Саймона Столенхага.

Гаджеты Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8 Китайская компания подготовила обновление для смартфона Xiaomi Mi 8, но оно оказалось неудачным и привело к проблемам.