Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФНС заблокировала счет российского офиса Google

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счету российского подразделения Google - ООО "Гугл". Представители компании назвали произошедшее "техническим моментом".
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с чего всё началось

ФНС заблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москвавчера в 06:02

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ФНС заявила об урегулировании задолженности по счетам ООО «Гугл»

РБКвчера в 13:42

Google погасил задолженность перед ФНС

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ФНС разблокировала счет российского подразделения корпорации Google

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ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Ведомостивчера в 06:44
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Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь сообщил, что РАН намерен подать жалобу на систему спутников Илона Маска Starlink в ООН, сообщает Nation News.
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Политика

Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии

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Экономика

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Lenta.ru 06:23
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«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».
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Экономика

Лукашенко: Идиотизм полный — не можем обеспечить свой народ молоком

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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

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Употребление молока увеличивает риск развития рака молочной железы

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Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Происшествия

В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
RT на русском 06:39
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Lenta.ru 06:59
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
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РИА Новости 07:46
Здоровье

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Происшествия

В зеленоградской школе умерла ученица

Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
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Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

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Происшествия

На КАД из BMW вытащили прокурора от ФСБ. Сомнения вызывает и форма, и удостоверение, и оружие

Среди документов нашлись водительские права, разрешение на оружие и удостоверение на имя «заместителя начальника отдела Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти» майора Федотова.
Фонтанка.Ру 07:43
Экономика

Российские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:46
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
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Происшествия

В Подмосковье избили бывшую участницу шоу «Дом-2»

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Религия

В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса

У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Взгляд.ру 04:42
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Кино

Вышел первый трейлер сериала Tales from the Loop

Amazon выпустил первый трейлер будущего сериала Tales from the Loop. Он снят по мотивам работ художника Саймона Столенхага.
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Общество

Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Российская газета вчера в 08:10
Гаджеты

Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8

Китайская компания подготовила обновление для смартфона Xiaomi Mi 8, но оно оказалось неудачным и привело к проблемам.
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Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Политика

Секретарь СНБО Украины назвал «лучшее лекарство от коронавируса»

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал «лучшее лекарство от коронавируса».
RT на русском 07:16
Политика

Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
ТАСС 03:47
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