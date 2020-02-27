Экономика
Московский КомсомолецФНС заблокировала счет российского офиса Google
Федеральная налоговая служба приостановила операции по счету российского подразделения Google - ООО "Гугл". Представители компании назвали произошедшее "техническим моментом".
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москвавчера в 06:02
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Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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В зеленоградской школе умерла ученица
Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Общество
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На КАД из BMW вытащили прокурора от ФСБ. Сомнения вызывает и форма, и удостоверение, и оружие
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Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Происшествия
В Подмосковье избили бывшую участницу шоу «Дом-2»
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В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса
У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Amazon выпустил первый трейлер будущего сериала Tales from the Loop. Он снят по мотивам работ художника Саймона Столенхага.
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Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
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Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
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Секретарь СНБО Украины назвал «лучшее лекарство от коронавируса»
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал «лучшее лекарство от коронавируса».
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Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.