Экономика
ВедомостиФНС заблокировала счет российского подразделения Google
Счет ООО «Гугл» заблокирован в АО КБ «Ситибанк», следует из данных базы ФНС «Банкинформ». В пресс-службе российского офиса Google от комментариев отказались. Агентству RNS в компании сказали, что данные о блокировке – «техническая ошибка».
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москвавчера в 06:02
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Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Финансы
Рубль и фондовый рынок ускорили падение
Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций, и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 – минимума с конца 2018 г. – и могут уйти ниже, в диапазон $45–50, говорит финансовый аналитик «БКС премьер» Сергей Дейнека.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Общество
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Общество
Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Ульяновске арестован школьник, подозреваемый в нападении на учителя
В Ульяновске сегодня, 28 февраля, вынесено решение о мере пресечения в отношении 15-летнего школьника, которого подозревают в нападении с ножом на учителя.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Космос
«КосмоКурс» начинает испытания элементов космического аппарата для туристов
Компания «КосмоКурс», планирующая построить частный космодром в Нижегородской области, начинает испытания элементов своего аппарата для космотуристов, сообщил гендиректор компании Павел Пушкин на своей странице в Facebook.
Авто
УАЗ «Хантер» получил электромотор
Стандартный бензиновый двигатель ЗМЗ заменен на электромотор и питающий блок Li-Ion АКБ емкостью от 56 до 90 кВтч.
Гаджеты
Появились характеристики Samsung Galaxy A11
Армия и оружие
Турция обстреляла самолеты ВКС России и армии Сирии в Идлибе
Турецкие военные якобы используют противовоздушные зенитно-ракетные комплексы для атаки на российские и сирийские самолеты, тогда как ВКС России и ВВС Сирии отражают атаки тепловыми пушками.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Спорт
Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА
Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Здоровье
Счётная палата отчиталась о проверке детских поликлиник
В Счётной палате рассказали о результатах проверки материально-технической базы детских поликлиник.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Экономика
Великобритания рекордно закупилась золотом в России
В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Армия и оружие
Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Здоровье
Ульяновских школьников проверят из-за сообщения о туберкулезе у повара
Все ученики и педагоги школы в Ульяновске направлены на обследование после сообщений о том, что у работника пищеблока нашли открытую форму туберкулеза, сообщает в пятницу пресс-служба горадминистрации.
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.