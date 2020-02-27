Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Счет ООО «Гугл» заблокирован в АО КБ «Ситибанк», следует из данных базы ФНС «Банкинформ». В пресс-службе российского офиса Google от комментариев отказались. Агентству RNS в компании сказали, что данные о блокировке – «техническая ошибка».

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".

Финансы Рубль и фондовый рынок ускорили падение Развивающиеся рынки, как правило, снижаются сильнее в периоды масштабных коррекций, и, кроме того, на российские активы влияет падение цен на нефть, которые балансируют на отметке $50 – минимума с конца 2018 г. – и могут уйти ниже, в диапазон $45–50, говорит финансовый аналитик «БКС премьер» Сергей Дейнека.

Путешествия Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Космос «КосмоКурс» начинает испытания элементов космического аппарата для туристов Компания «КосмоКурс», планирующая построить частный космодром в Нижегородской области, начинает испытания элементов своего аппарата для космотуристов, сообщил гендиректор компании Павел Пушкин на своей странице в Facebook.

Авто УАЗ «Хантер» получил электромотор Стандартный бензиновый двигатель ЗМЗ заменен на электромотор и питающий блок Li-Ion АКБ емкостью от 56 до 90 кВтч.

Спорт Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Экономика Великобритания рекордно закупилась золотом в России В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.

Игры Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.