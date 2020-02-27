Экономика
Московский КомсомолецФНС заблокировала счет российского офиса Google
Федеральная налоговая служба приостановила операции по счету российского подразделения Google - ООО "Гугл". Представители компании назвали произошедшее "техническим моментом".
Читать в источнике
Оценить163
с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москвавчера в 06:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Армия и оружие
Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30
Общество
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд руб. за год
Экономика
Матвиенко призвала «не увлекаться» маркировкой товаров
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила «не увлекаться» маркировкой товаров в целях защиты от контрафакта, поскольку это отражается на цене продукта.
Общество
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Биатлон
В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро
27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Наука
Стволовые клетки вылечили диабет у мышей
Армия и оружие
Турция заявила, что передала России координаты своих военных в Идлибе
Россия знала о позициях турецких военных, по которым сирийская армия ударила в сирийском Идлибе, заявил министр обороны Турции генерал Хулуси Акар 28 февраля турецким журналистам.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно
Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали русское имя для дочки
Армия и оружие
Резко обострилась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где накануне под авиаудар попала колонна турецких военных
Резко обострилась ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где накануне под авиаудар попала колонна турецких военнослужащих.
Общество
Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к берегам Сирии
В Средиземное море направляются два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства
Здоровье
Врачи удалили у петербурженки из груди гигантскую опухоль весом 6,5 кг
Хирурги Петербургского онкоцентра удалили у 70-летней петербурженки из груди гигантскую опухоль размером с лифт формата А4 и весом 6,5 кг, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.
Армия и оружие
Украинские военные провели стрельбы на учениях на Азовском море
Силы противодесантной обороны Украины совместно с подразделениями других войск провели учения со стрельбами на побережье Азовского моря.
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.