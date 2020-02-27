Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФНС заблокировала счет российского офиса Google

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счету российского подразделения Google - ООО "Гугл". Представители компании назвали произошедшее "техническим моментом".
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с чего всё началось

ФНС заблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
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