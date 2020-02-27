Экономика

REGNUMREGNUMФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось

ФНС заблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москвавчера в 06:02

Подробнее о событии

ФНС заявила об урегулировании задолженности по счетам ООО «Гугл»

РБКвчера в 13:42

ФНС сняла ограничения на операции по банковскому счету «дочки» Google

Интерфаксвчера в 13:19

ФНС разблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Агентство Москвавчера в 11:36

Ограничения на операции по счету российского офиса Google сняты

ТАССвчера в 11:54

Google погасил задолженность перед ФНС

Rambler News Serviceвчера в 12:23

ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google

Коммерсантъвчера в 12:42

ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Ведомостивчера в 06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.
ТАСС 25 февраля в 14:15
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 00:48
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Политика

На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ

С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Газета.Ru вчера в 22:23
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Культура

Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Lenta.ru вчера в 10:01
Происшествия

В Миассе по делу о коррупции задержали директора МУПа

В Миассе задержали директора МУП «Городское хозяйство» Римму Щербакову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Эхо Москвы в Челябинске 26 февраля в 08:14
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
СитиТрафик 25 февраля в 22:49
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Вместе с ожиданиями на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по рублю на 2021-й и 2022-й годы.
Компания вчера в 07:50
Культура

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости вчера в 21:01
Здоровье

Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите

Чита.Ру вчера в 20:19
Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли сделала очередную пластику

Звездным часом актрисы многие называют выход на экраны сериала «Великолепный век». В немецко-турецкую артистку влюбилась вся страна.
Rusturkey.com вчера в 00:27
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Общество

Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя

Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
REGNUM 00:34
Политика

Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

Телеканал 360° вчера в 20:24
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости 26 февраля в 08:24
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Религия

Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.
Ридус 26 февраля в 12:41
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 21:40
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru 01:37
Политика

Глава ФНПР пояснил, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что 22 апреля, на которое назначили проведение голосования по поправкам в Конституцию, будет юридически оплаченным выходным днем.
Газета.Ru 01:20
Происшествия

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

РБК вчера в 13:06
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК вчера в 10:08
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском вчера в 13:56
Политика

Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ

Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Известия вчера в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное