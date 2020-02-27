Экономика
REGNUMФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москвавчера в 06:02
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Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $55
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации 27 февраля предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции войск Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Политика
На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев
Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Происшествия
В Миассе по делу о коррупции задержали директора МУПа
В Миассе задержали директора МУП «Городское хозяйство» Римму Щербакову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Вместе с ожиданиями на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по рублю на 2021-й и 2022-й годы.
Культура
Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»
Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Здоровье
Союз женщин Забайкалья поддержал строительство детской больницы на лесном участке в Чите
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли сделала очередную пластику
Звездным часом актрисы многие называют выход на экраны сериала «Великолепный век». В немецко-турецкую артистку влюбилась вся страна.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Общество
Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя
Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
Политика
Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Религия
Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
Политика
Глава ФНПР пояснил, как будет оплачиваться выходной 22 апреля
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что 22 апреля, на которое назначили проведение голосования по поправкам в Конституцию, будет юридически оплаченным выходным днем.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.