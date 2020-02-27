Экономика
REGNUMФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва06:02
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Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
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Напомним, что в конце прошлого года Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко, на который тяжеловес ответил согласием, договорившись с лидером Чеченской республики провести матч по боксу.
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Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем
Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
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Общество
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«Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы
Байер выиграл и первый матч против Порту. Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:1 в пользу фармацевтов.
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Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов
Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Общество
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Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Политика
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".
Общество
Карнавал танцующих под поп-хиты нацистов и евреев вызвал скандал
Хоккей
ЦСКА выиграл Кубок континента в 5-й раз за 6 сезонов
ЦСКА выиграл этот трофей в пятый раз за последние шесть сезонов. За это время только СКА побеждал в регулярном чемпионате в сезоне-2017/18.
Армия и оружие
Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
С начала 2020 года власти Украины обязали компанию "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула которой привязывается к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Политика
Четверть украинцев высказалась против образования на русском языке
Четверть украинцев высказалась против возможности получать образование на русском языке.
Общество
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Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Наука
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Общество
В Китае пообещали «сдавшимся» с коронавирусом $1,4 тысячи
Как сообщает РБК, каждому, кто сам явится на проверку, власти города обещают выплачивать по одной тысяче юаней (около 142,5 доллара по нынешнему курсу).
Здоровье
Германия объявила об эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о том, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, сообщает Лента.ру со ссылкой на Tagesspiegel.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Как оказалось, iPhone XR стал самым популярным смартфоном в мире с 2019 году.
Космос
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Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
Общество
Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса
Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.
Авто
Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности
В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Политика
Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.
Политика
В ГД внесли документ о проведении голосования по Конституции 22 апреля
В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправку о проведении голосования по изменениям в Конституцию 22 апреля 2020 года.