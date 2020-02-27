Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

с чего всё началось

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.

Политика Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.

Армия и оружие Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации.

Единоборства Александр Емельяненко показал, как его бил Рамзан Кадыров Напомним, что в конце прошлого года Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко, на который тяжеловес ответил согласием, договорившись с лидером Чеченской республики провести матч по боксу.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Общество ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.

Футбол «Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы Байер выиграл и первый матч против Порту. Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:1 в пользу фармацевтов.

Политика Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что "политическая целесообразность полностью затмевает совесть".

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев С начала 2020 года власти Украины обязали компанию "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула которой привязывается к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Наука Российский «колодец в ад» напугал американского ученого Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.

Здоровье Германия объявила об эпидемии коронавируса Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о том, что страна находится в начале эпидемии заболевания COVID-19, сообщает Лента.ру со ссылкой на Tagesspiegel.

Космос РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".