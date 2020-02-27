Экономика

REGNUMREGNUMФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.
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ФНС заблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
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