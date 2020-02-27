Экономика

REGNUMREGNUMФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.
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ФНС заблокировала счет российского подразделения корпорации Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москвавчера в 06:02

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ФНС заявила об урегулировании задолженности по счетам ООО «Гугл»

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Коммерсантъвчера в 12:42

ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

Ведомостивчера в 06:44
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Газета.Ru 26 февраля в 14:58
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Армия Турции уничтожила военный конвой сирийской армии в Идлибе

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В некоторых областях Центрального федерального округа России в начале марта ожидаются погодные аномалии.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.
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