Экономика
REGNUMФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва06:02
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Здоровье
«Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем»
О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.
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Павел Прилучный заложил имущество накануне развода
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Финансы
Курс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2019 года
Курс евро на торгах в четверг, 27 февраля, подимался выше 73 рублей впервые с начала сентября 2019 года.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о позитивном для Анкары развитии событий в Идлибе
Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции.
Политика
Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Происшествия
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, задержан на Кубани, сообщает Следственный комитет России.
Транспорт
Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов
Пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на поезд Москва — Ницца — Москва без сборов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на РЖД.
Кино
Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Политика
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Путешествия
Туроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Здоровье
У излечившихся китайцев начали повторно выявлять коронавирус
Как сообщает "Киодо", коронавирус повторно выявлен у 14% бывших пациентов в провинции Гуандун.
Политика
В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции
Дата выпадает на среду, но день объявят выходным, причём — оплачиваемым, сообщает РБК.
Общество
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
Мужчина летел из Ирана в Шанхай транзитным рейсом. У летевшего через Москву пассажира обнаружили коронавирус.
Общество
Каким автомобилям с 1 марта придется проходить специальный техосмотр
С 1 марта вступает в силу новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Авто
Мировой авторынок сократился более чем на 10 процентов
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
Мамиашвили и Тедеев награждены орденом Александра Невского
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили и главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев награждены орденом Александра Невского, соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.
Экономика
В России закрываются несколько крупных сахарных заводов
В текущем сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов (будет длиться с августа 2020 года по июль 2021 года) в России не смогут работать сахарные заводы, суммарные мощности которых превышают отметку в 150 тысяч тонн.
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