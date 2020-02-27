Экономика
REGNUMФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва06:02
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Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап КМ по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в норвежском Осло.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Армия и оружие
Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом
Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».
Политика
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Происшествия
Песков прокомментировал нападение на чеченского блогера
В Кремле не считают нападение в Польше на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики действий главы Чечни Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Джонни Депп предлагал сжечь и утопить Эмбер Херд
В Верховном суде в Лондоне были зачитаны вслух сообщения, которые актер Джонни Депп писал своему другу, актеру Полу Беттани, о своей экс-супруге - актрисе Эмбер Херд.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Автоспорт
Гасли стал вторым в пятый день тестов «Формулы-1» в Барселоне
Французский пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли, который является напарником россиянина Даниила Квята, показал второе время по итогам пятого дня предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне.
Политика
Путин сообщил о предложениях использовать двойника
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника.
Происшествия
В Чехове доставщик еды взорвал банкомат и похитил деньги
"Мужчина в форме доставщика еды и с рюкзаком для переноски готовых блюд взорвал банкомат в Чехове и похитил деньги", - сообщил источник.
Общество
Каким автомобилям с 1 марта придется проходить специальный техосмотр
С 1 марта вступает в силу новый ГОСТ, утвержденный Росстандартом.
Политика
В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков
Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
Гаджеты
Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi
Ранее РИА LIVE24 сообщало о том, что батарея смартфонов Xiaomi Mi 9T перстала держать заряд после обновления системы Android 10.
Хоккей
Артемий Панарин: «Если я стану президентом КХЛ — значит, все совсем плохо в нашем хоккее»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, какие решения бы принял на посту президента КХЛ.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Интернет
Google Earth теперь работает не только в Chrome
Разработчики сумели достичь долгожданной поддержки других браузеров с помощью переноса Google Earth на технологию WebAssembly, которая является частью стандарта W3C и помогает перенести нативный код в веб.
Космос
Черные дыры не противоречат фундаментальным законам Вселенной
Даже сверхмассивные черные дыры, которые обычно расположены в центрах спиральных галактик, не способны изменить постоянную тонкой структуры — фундаментальный физический параметр, одинаковый в любой точке Вселенной.
Игры
Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае
Официально о запрете игры не сообщалось, однако именно решение цензоров представляется наиболее вероятной причиной пропажи Plague Inc. из как минимум двух крупных магазинов — принадлежащего Apple App Store и магазина Xiaomi.
Футбол
ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков
Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.
Транспорт
Шереметьево переведет все рейсы из Италии в один терминал
Рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и Alitalia, прибывающие в московский аэропорт Шереметьево, с 1 марта будут обслуживаться в терминале F, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкову.