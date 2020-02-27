Экономика
REGNUMФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google. Решение об этом размещено в базе данных ФНС.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет ООО «Гугл», которое принадлежит американской компании Google LLC и входит в структуру международной корпорации Google. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москвавчера в 06:02
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Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
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Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" в 2019 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14,2% в сравнении с показателем 2018 года, до 81,93 млрд руб. Это следует из отчета компании.
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
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Президента Монголии изолировали на 14 дней после посещения Китая
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из Китая после своего однодневного визита и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с осени 2019 года
Курс доллара преодолел отметку выше 66 рублей впервые с сентября 2019 года. По данным Московской биржи курс вырос на 0,9%.
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Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
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Международная федерация футбола (ФИФА) представила изменения в правилах переходов игроков.
Авто
В России с 1 марта заработает новый ГОСТ для раритетных автомобилей
Новый ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов, утвержденный Росстандартом в конце ноября 2019 года, вступит в силу 1 марта.
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Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
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Музыка
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Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Общество
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Армия и оружие
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Mercedes-Benz анонсировал обновленный E-Class
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Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.