Общество

Народные новостиНародные новостиФНС заблокировала счета Киркорова

Как удалось узнать vm.ru, счета были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке". Директор певца Геннадий Рыбак уже прокомментировал эту информацию. Он сообщил, что слышит о блокировке счетов в первый раз, а потому считает новость уткой.
Читать в источнике
Комментировать146
с чего всё началось
Ранее агентство городских новостей "Москва
" сообщило со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.
ТАСС03:02

Подробнее о событии

ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

РИА Новости01:51

В окружении Киркорова отреагировали на информацию о блокировке его счетов

URA.Ru01:40

Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

РБК05:08

ФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Известия05:38

Менеджмент Киркорова опроверг информацию о блокировке его счетов

ТАСС03:02

СМИ: ФНС заблокировала счета Киркорова

РЕН ТВ00:39

Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности

Московский Комсомолец03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:09, Вашингтон
Происшествия

Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

РИА Новости 15:43
Шоу-бизнес

Кадры венчания Собчак и Богомолова: в храме были только близкие

В Храме у Никитских ворот состоялась церемония венчания телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.
Московский Комсомолец 07:53
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания 13:34
Происшествия

Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ

Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
Общество

Выявлен недолив топлива на каждой пятой заправке в России

Росстандарт по итогам проверки 200 заправок в текущем году выяснил, что почти каждая пятая АЗС в России (19%) недоливает клиентам топливо.
Газета.Ru 02:58
Культура

Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Футбол

Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

Нева Спорт 05:07
Технологии

МЧС рассказало, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

МЧС России дало советы и рекомендации, как быть на связи со спасателями в случае чрезвычайной ситуации.
Вечерняя Москва 20:45
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Газета.Ru 14:26
Политика

Кравчук: Украина хотела дружить с Россией

Первый Украинский президент Леонид Кравчук рассказал, что украинская сторона хотела иметь дружеские отношения с Россией в 1991 году.
Газета.Ru 21:46
Гаджеты

Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой

UfaTime.ru вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум

Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 11 сентября в 14:00
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Космос

OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура

Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС вчера в 19:40
Политика

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Авто

Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo

Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 11 сентября в 05:32
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Известия 19:53
Политика

Кремль оценил призыв Зеленского сохранять антироссийские санкции

В Кремле негативно оценили заявление Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций.
Национальная служба новостей 06:52
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости 18:00
Хоккей

СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

Нева Спорт вчера в 19:09
Космос

Два астероида пролетят мимо Земли в выходные

Интерфакс 05:41
Авто

В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000

Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru 10:15
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Авто

Заменой Mitsubishi Pajero может стать семиместный кроссовер

Похоже, Mitsubishi Pajero постигнет та же участь, что и Nissan Pathfinder, который еще семь лет назад превратился из сурового внедорожника в обычный кроссовер с «паркетной» трансмиссией.
Авторевю 11 сентября в 08:08
Шоу-бизнес

Актер из «Интернов» оплатил 139 штрафов ради сохранения машины

Рамблер 08:02
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК 10:10
Футбол

РФС ответил на критику «Локомотива»

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников, комментируя недовольство «Локомотива» по поводу проведения матчей 1/16 финала Кубка России 25 сентября, заявил, что «железнодорожникам» не удалось договориться с «Зенитом».
News.ru 06:03
Происшествия

ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни

РБК 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное