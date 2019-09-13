с чего всё началось

Как удалось узнать vm.ru, счета были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке". Директор певца Геннадий Рыбак уже прокомментировал эту информацию. Он сообщил, что слышит о блокировке счетов в первый раз, а потому считает новость уткой.

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Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

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Кино Создатели «Мстителей» назвали проекты Marvel, которые их привлекают Американские режиссеры Энтони и Джозеф Руссо рассказали, что после того, как студия Disney объединилась с Fox, появилось множество новых проектом, к которым их могут привлечь, сообщает NME.

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Культура Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу Песни групп Queen и Nirvana вошли в список произведений в рамках культурного норматива школьника, сообщает ТАСС.

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Финансы Журавлёв: Греф знает толк в шоке Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.

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Гаджеты Новый iPhone 11 Pro прошел тестирование на Geekbench Новая модель от Apple успешно прошла тестирование на Geekbench. Только iPhone 11 Pro может похвастаться подобными результатами.

Политика WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.

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