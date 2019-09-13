Общество

Народные новостиНародные новостиФНС заблокировала счета Киркорова

Как удалось узнать vm.ru, счета были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке". Директор певца Геннадий Рыбак уже прокомментировал эту информацию. Он сообщил, что слышит о блокировке счетов в первый раз, а потому считает новость уткой.
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с чего всё началось
Ранее агентство городских новостей "Москва
" сообщило со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.
ТАСС03:02

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ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

РИА Новости01:51

В окружении Киркорова отреагировали на информацию о блокировке его счетов

URA.Ru01:40

Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

РБК05:08

ФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Известия05:38

СМИ: ФНС заблокировала счета Киркорова

РЕН ТВ00:39

Менеджмент Киркорова опроверг информацию о блокировке его счетов

ТАСС03:02

Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности

Московский Комсомолец03:30
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