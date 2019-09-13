Общество
Народные новостиФНС заблокировала счета Киркорова
Как удалось узнать vm.ru, счета были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке". Директор певца Геннадий Рыбак уже прокомментировал эту информацию. Он сообщил, что слышит о блокировке счетов в первый раз, а потому считает новость уткой.
Читать в источнике
Оценить327
Подробнее о событии
Показать все источники
Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
Московский Комсомолец03:30
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова
Аргументы недели 14:11
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания 13:34
Происшествия
Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору
RT на русском вчера в 11:26
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Телеканал HBO объявил о создании сериала-истории о семье Таргариенов. В создании приквела примет участие Джордж Мартин.
ИнфоСМИ 03:57
Политика
На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01
Политика
WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР
Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Авто
Новый концепткар Audi оснастят дронами вместо фар
На автосалоне во Франкфурте компания Audi представила концепцию электрического внедорожника с системой автономного управления 4 уровня, дорогу которому вместо фар будут освещать дроны.
BitCryptoNews 11 сентября в 08:55
Политика
Ушаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»
Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о трех условиях, которые должны быть реализованы для проведения встречи в формате «нормандской четверки».
Капитал страны 12:58
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Транспорт
Кабмин утвердил список платных участков ЦКАД
Правительство РФ утвердило список платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (А-113, ЦКАД).
ТАСС 10:46
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Культура
В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Политика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Кино
Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»
Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь Евгения Осина.
Телепрограмма вчера в 04:36
Политика
Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
RT на русском 12:56
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Политика
Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня
Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск вчера в 23:29
Политика
Гаагский арбитраж отклонил требование России по иску Приватбанка
Постоянная палата Гаагского арбитражного суда отказала России в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка касательно потери активов в Крыму, сообщается на сайте финансовой организации.
РБК 12:37
Театры
Новое прочтение «Ревизора»: детям показали спектакль с изнасилованием
Спектакль был показан в Театре юного зрителя, так что новый взгляд на классику увидели и школьники, пишет "РГ".
Вести.Ru 11:36
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Армия и оружие
Путин рассказал о важности службы в армии мужчин с Кавказа
REGNUM вчера в 08:54
Единоборства
Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября в Лас-Вегасе
«Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе, контракты на поединок подписаны»,— сообщили организаторы ТАСС.
Коммерсантъ 13:55
Политика
Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что уже занимается интеграцией с Россией.
Lenta.ru 13:14