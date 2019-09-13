с чего всё началось

Как удалось узнать vm.ru, счета были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке". Директор певца Геннадий Рыбак уже прокомментировал эту информацию. Он сообщил, что слышит о блокировке счетов в первый раз, а потому считает новость уткой.

Происшествия Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Политика Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Гаджеты Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.

Происшествия Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой 11 сентября сообщалось, что старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве погибла в ДТП под Воронежем.

Экономика Чубайс объяснил пробуксовки в экономике нажатием газа и тормоза Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сравнил управление экономико с вождением автомобиля, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.

Армия и оружие Военная прокуратура Украины выяснит, кто виноват в Иловайском котле В последние пять лет военная прокуратура Матиоса расследованием не занималась. Во всем была виновата Россия, а Петра Порошенко «отмазывали».

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Политика Ушаков назвал условия для проведения встречи «нормандской четверки» Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к проведению саммита в нормандском формате в Париже, однако для этого необходимо выполнить ряд условий.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Энергетика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Политика Освобожденных украинских моряков допрашивают по делу Порошенко Украинское госбюро расследований допрашивает недавно освобожденных украинских моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат одного из моряков Николая Полозова.

Гаджеты Apple представила новые модели iPhone, iPad и Apple Watch Глава Apple Тим Кук на ежегодной осенней конференции компании представил обновление смартфонов iPhone, планшетов iPad и умных часов Apple Watch.

Экономика России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.

Финансы Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Культура Глава киностудии имени Горького ушел в отставку Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.

Политика В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.

Происшествия СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.

Общество В Екатеринбурге врачу-хирургу предложили перейти в уборщики Основанием стал приказ от 22 июля. Мамину — врачу с 19-летним стажем — предложили на выбор вакансии уборщика и лифтёра.