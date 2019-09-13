Общество

ИзвестияИзвестияФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Сам Киркоров призвал обратить внимание на сайт ФНС, где опубликовано опровержение ранее появившейся информации. «Это всёе не мои проблемы», — заявил артист в разговоре с телеканалом «Звезда». Ранее в этот же день СМИ сообщили о блокировке счетов Киркорова, ссылаясь на распоряжение ФНС.
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с чего всё началось
Ранее агентство городских новостей "Москва
" сообщило со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.
ТАССвчера в 03:02

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ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 01:51

В окружении Киркорова отреагировали на информацию о блокировке его счетов

URA.Ruвчера в 01:40

ФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Известиявчера в 05:38

Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

РБКвчера в 05:08

СМИ: ФНС заблокировала счета Киркорова

РЕН ТВвчера в 00:39

Менеджмент Киркорова опроверг информацию о блокировке его счетов

ТАССвчера в 03:02

Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности

Московский Комсомолецвчера в 03:30
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Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
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Победивший на выборах в Мосгордуму в 3-м округе Александр Соловьев («Справедливая Россия») рассказал, почему его не могли найти после оглашения результатов выборов.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
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Политика

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Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири

Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
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Политика

Пушков отреагировал на высказывание Кучмы о сговоре против Украины

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о сговоре против Украины.
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Собчак и Богомолов обвенчались в храме

Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
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Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
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Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк

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Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие

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Live24 вчера в 01:26
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Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
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По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Происшествия

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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
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В Крыму предложили Зеленскому провести референдум

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
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Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тыс. 617 руб.»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
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Происшествия

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На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
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Игромания.ру 12 сентября в 15:29
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До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании

Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
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В Калининградской области электромобиль упал на пляж

РИА Новости вчера в 13:32
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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