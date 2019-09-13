Общество
ГлобалМСК.руСчета Филиппа Киркорова заблокированы ФНС
Сотрудники налогового отдела Российской федеральной службы сообщили, что счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова заблокировали. Теперь поп-король не сможет воспользоваться собственными деньгами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
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