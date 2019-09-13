с чего всё началось

Сотрудники налогового отдела Российской федеральной службы сообщили, что счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова заблокировали. Теперь поп-король не сможет воспользоваться собственными деньгами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Происшествия Против экс-главы банка «Югра» возбуждено новое уголовное дело Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиардов рублей у банка было возбуждено в январе Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Шоу-бизнес Появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова Продюсер Яна Рудковская выложила в Сеть свадебный поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Театры В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об инциденте в Театре юного зрителя в Екатеринбурге.

Общество В Москве зарегистрировали 110 тысяч самозанятых с начала года В столице зарегистрировали 110 тыс. самозанятых в январе — августе 2019 года, передаёт сайт «Москва 24».

Армия и оружие ЦПВС: в лагерь «Эр-Рукбан» не пустили автобусы для эвакуации людей В ЦПВС вновь призвали американское командование в зоне «Эт-Танф» оказать воздействие и содействовать эвакуации беженцев структурами ООН.

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Общество Италия начнет платить за переезды в города Местные власти готовы "раскошелиться" лишь при соблюдении двух условий: население выбранного для постоянного проживания городка не может превышать 2 тысячи человек, а главной целью переезда должно стать открытие собственного дела.

Политика WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала первые фото со свадьбы Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Авто Представлен модернизированный внедорожник «Соболь 4х4» Горьковский автозавод в рамках прошедшей выставки Comtrans 2019 представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4».

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Политика Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о потере ребенка от Эштона Катчера Деми Мур рассказала о потере ребенка от бывшего супруга Эштона Катчера.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после его слов о войне с Россией "Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.

Футбол «Лион» упустил победу в матче с «Амьеном» Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Происшествия В Грузии убили гражданина России Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.

Футбол Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".