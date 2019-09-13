с чего всё началось

Как удалось узнать vm.ru, счета были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке". Директор певца Геннадий Рыбак уже прокомментировал эту информацию. Он сообщил, что слышит о блокировке счетов в первый раз, а потому считает новость уткой.

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Общество Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.

Политика Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Технологии Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.

Экономика Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.

Политика Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Общество Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.

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Космос Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.

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Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.