Общество
Народные новостиФНС заблокировала счета Киркорова
Как удалось узнать vm.ru, счета были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке". Директор певца Геннадий Рыбак уже прокомментировал эту информацию. Он сообщил, что слышит о блокировке счетов в первый раз, а потому считает новость уткой.
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с чего всё началось
Ранее агентство городских новостей "Москва" сообщило со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.ТАССвчера в 03:02
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Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
Московский Комсомолецвчера в 03:30
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Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 12 сентября в 07:59
Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество
Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю
По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета вчера в 10:01
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
Известия вчера в 20:46
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости вчера в 18:00
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru вчера в 06:22
Экономика
Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 12 сентября в 09:47
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
iReactor вчера в 19:24
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Гаджеты
Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera 12 сентября в 12:17
Космос
Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос
Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.
Росбалт 11 сентября в 03:46
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
ЖКХ
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов
Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости 12 сентября в 14:49
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news 12 сентября в 08:39
Армия и оружие
Донбасс сегодня: жители Мариуполя проучили наглого морпеха ВСУ, СБУ «наехала» на разведку
Самосуд над морпехом ВСУ Разведка силовых ведомств ДНР подтверждает жалобы местного населения на неправомерные действия украинских силовиков, чьи преступления, в лучшем случае, грозят виновным в них воякам лишь дисциплинарным взысканием или штрафом.
ФАН вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Теннис
Медведев и Хачанов представят сборную России на ATP Cup
В состав сборной России вошли Карен Хачанов и четвертая ракетка мира Даниил Медведев.
Матч ТВ 01:31