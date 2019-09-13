Общество

Народные новостиНародные новостиФНС заблокировала счета Киркорова

Как удалось узнать vm.ru, счета были заблокированы в Сбербанке и "СДМ-Банке". Директор певца Геннадий Рыбак уже прокомментировал эту информацию. Он сообщил, что слышит о блокировке счетов в первый раз, а потому считает новость уткой.
Читать в источнике
Комментировать146
с чего всё началось
Ранее агентство городских новостей "Москва
" сообщило со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.
ТАССвчера в 03:02

Подробнее о событии

ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 01:51

В окружении Киркорова отреагировали на информацию о блокировке его счетов

URA.Ruвчера в 01:40

Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

РБКвчера в 05:08

ФНС опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова

Известиявчера в 05:38

Менеджмент Киркорова опроверг информацию о блокировке его счетов

ТАССвчера в 03:02

СМИ: ФНС заблокировала счета Киркорова

РЕН ТВвчера в 00:39

Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности

Московский Комсомолецвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Экономика

Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 12 сентября в 07:59
Политика

Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество

Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю

По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета вчера в 10:01
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

Российская газета 01:05
Происшествия

ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании от неизвестной болезни

Известия 00:22
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия

Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде

Известия вчера в 20:46
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости вчера в 18:00
Технологии

Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам

Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru вчера в 06:22
Экономика

Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 12 сентября в 09:47
Шоу-бизнес

Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

iReactor вчера в 19:24
Политика

Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:01
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Гаджеты

Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera 12 сентября в 12:17
Космос

Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос

Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.
Росбалт 11 сентября в 03:46
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде

Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости вчера в 03:12
ЖКХ

В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов

Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Единоборства

Боксер Хантер вызвал на бой Поветкина после победы над Кузьминым

Вести.Ru 01:59
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости 12 сентября в 14:49
Экономика

На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году

Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM вчера в 14:52
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news 12 сентября в 08:39
Армия и оружие

Донбасс сегодня: жители Мариуполя проучили наглого морпеха ВСУ, СБУ «наехала» на разведку

Самосуд над морпехом ВСУ Разведка силовых ведомств ДНР подтверждает жалобы местного населения на неправомерные действия украинских силовиков, чьи преступления, в лучшем случае, грозят виновным в них воякам лишь дисциплинарным взысканием или штрафом.
ФАН вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Теннис

Медведев и Хачанов представят сборную России на ATP Cup

В состав сборной России вошли Карен Хачанов и четвертая ракетка мира Даниил Медведев.
Матч ТВ 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное