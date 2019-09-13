с чего всё началось

Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны. Об этом сообщает агентство «Москва» в пятницу, 13 сентября. Отмечается, что были заблокированы счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке.

Происшествия Двухлетняя девочка случайно задушила мать В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.

Гаджеты Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.

Политика Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.

Политика Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17 Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины.

Происшествия Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору Суд вернул прокурору уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который повредил машину, задавившую его собаку у него на глазах.

Общество Как банки пытаются добраться до карманных денег детей и подростков Российские банки все активнее пытаются поучаствовать в судьбе этих денег, предлагая юным клиентам продукты для безналичных платежей – специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты.

Политика Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Политика Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое» Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.

Общество Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян Дело сестер Левада-центр узнал об отношении россиян к домашнему насилию и делу сестер Хачатурян.

Политика Мир устал от угроз и шантажа Кстати, Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Происшествия Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.

Происшествия Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.

Армия и оружие Лавров заявил о завершении войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Футбол Зидан потерял доверие владельцев «Реала» Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны владельцев «королевского» клуба.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Политика Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России.

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Общество ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.