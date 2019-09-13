Общество
Lenta.ruНалоговая служба заблокировала счета Киркорова
Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны. Об этом сообщает агентство «Москва» в пятницу, 13 сентября. Отмечается, что были заблокированы счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке.
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с чего всё началось
Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».Агентство Москва00:00
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