Общество

Lenta.ruLenta.ruНалоговая служба заблокировала счета Киркорова

Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны. Об этом сообщает агентство «Москва» в пятницу, 13 сентября. Отмечается, что были заблокированы счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке.
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Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста Ф.Киркорова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Соответствующее решение службы имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
Агентство Москва00:00

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Федеральная налоговая служба России заблокировала счета артиста Ф.Киркорова

Агентство Москва00:00

В окружении Киркорова отреагировали на информацию о блокировке его счетов

URA.Ru01:40

СМИ сообщили о блокировке счетов Киркорова

РИА Новости01:51

Директор Киркорова назвал бредом информацию о блокировке счетов певца

РБК02:23

СМИ: ФНС заблокировала счета Киркорова

РЕН ТВ00:39

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия00:56

СМИ сообщили о блокировке счетов Киркорова в Сбербанке и СДМ-Банке

Национальная служба новостей02:20
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Двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
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Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
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Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников

Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
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Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17

Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины.
РИА Новости 01:40
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Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору

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Российские банки все активнее пытаются поучаствовать в судьбе этих денег, предлагая юным клиентам продукты для безналичных платежей – специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты.
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Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Политика

Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»

Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Финансы

Трамп призвал ФРС США довести базовую ставку до «нуля или ниже»

Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".
ПРАЙМ 11 сентября в 14:36
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
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Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

Дело сестер Левада-центр узнал об отношении россиян к домашнему насилию и делу сестер Хачатурян.
РБК 00:00
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Мир устал от угроз и шантажа

Кстати, Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".
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Костин предложил освободить бедных от налогов

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BFM.ru вчера в 12:14
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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

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Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
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Титул «Мисс Украина – 2019» достался жительнице Харькова

В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».
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Происшествия

Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри

В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
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Происшествия

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Армия и оружие

Лавров заявил о завершении войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20
Политика

Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

«С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.
RT на русском вчера в 08:32
Футбол

Зидан потерял доверие владельцев «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны владельцев «королевского» клуба.
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Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
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Политика

Зеленский призвал Запад сохранить антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад продолжить политику санкций в отношении России.
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Apple презентовала iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

Apple в рамках презентации представила преемников прошлогодних «яблочных» смартфонов — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
News.ru 10 сентября в 15:13
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Российский бренд BQ выпустил на рынок бюджетную линейку телевизоров

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Общество

ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса

Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.
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Политика

Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей

Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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